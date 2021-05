«Don Tumà» alla masseria Cuturi, un ristorante nella culla del Primitivo

Masseria Cuturi, Manduria. È proprio qui che è stato piantato il primo ceppo di Primitivo grazie a don Tommaso Schiavoni, nobiluomo che dal 1881 ha permesso al nostro paese di eccellere in tutto il mondo. L’antica Masseria Cuturi decide di onorarlo intitolando il suo nuovo ristorante “Don Tumà”. L’inaugurazione avverrà a fine maggio con l’obiettivo di offrire ai suoi commensali l’esperienza di godere della bellezza rustica del paesaggio ibridandola alla raffinatezza dei piatti.

Gourmet sarà infatti la cucina preparata dallo chef Giannico, da poter gustare all’aperto con vista sul vigneto. Gli spazi a disposizione della Masseria Cuturi sono davvero tanti da quando la rinomata imprenditrice veneta, Camilla Rossi Chauvenet (regina dell'Amarone rosso Docg della Valpolicella), ha ottenuto dal comune di Manduria il permesso di costruire restituendo, così, valore all’antica dimora. Tradizione e innovazione sono infatti i principali valori che il ristorante Don Tumà si prefigge di trasmettere alla sua clientela mettendo a disposizione una capienza massima di cinquanta posti.

Sarà possibile degustare passeggiando nel bosco, ai trulli, sino ai Monti dei Diavoli per vivere a tutto tondo l’esperienza made in sud. La Masseria Cuturi presto riaprirà anche l’enoteca il Cuturino, sulla strada di San Pietro, dove sarà possibile, anche qui, degustare di ottimi aperitivi e sorseggiare un buon vino, direttamente dalla cantina, in attesa del tramonto.

Marzia Baldari