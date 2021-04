Le differenze tra le Video Chat Omegle e Chatroulette

Fino al 2009 non esisteva alcuna “chat roulette”’; il formato fu creato da Leif K-Brooks, un diciottenne americano che creò la prima video chat, Omegle, che lancio in Marzo 2009. La sua creazione resta fondamentalmente diversa dalle piattaforme per incontri e per comunicare: chiunque può recarsi sul sito, cliccare due bottoni ed il sistema da solo connette due persone a caso tramite video link.

Omegle divenne popolare molto rapidamente; in soli sei mesi la sua platea raggiunse oltre due milioni di utenti giornalieri. Certo, il successo della video chat non passò inosservato e molte alternative apparvero rapidamente. Il primo analogo di Omegle fu Chatroulette, che fu lanciato nel Novembre 2009 da un’adolescente di nome Moscow Andrei Ternovsky. Nel suo primo anno di esistenza l’utenza raggiunse un milione e mezzo di persone al giorno.

Oggi Chatroulette è uno dei primi rivali di Omegle, in quanto i siti sono funzionalmente molto simili ed anche le storie delle loro fortune e sfortune si somigliano. Ma hanno anche importanti differenze, come mostrato qui sotto.

Differenze funzionali tra i servizi

In comune Differenze Omegle e Chatroulette sono pressoché identici — su entrambi puoi chattare con testo e video. Inizialmente Omegle era solo una chat di testo, ma nel 2010 fu aggiunto il video. Chatroulette nacque come video chat, e poi gli sviluppatori aggiunsero finestre aggiuntive per scambiarsi messaggi. Il sistema ti connette con gente a caso, non puoi selezionare sesso o età. Puoi comunicare con chiunque al mondo Chatroulette ti permette di selezionare la regione in cui cercare un “compagno” di chat. Su Omegle non puoi selezionare il paese o regione ma ti permette di definire interessi, c’è una sezione per studenti ed una senza moderazione.

L’utente di Omegle e Chatroulette

Entrambi i siti sono intesi per utenze adulte ma nessuno controlla il rispetto di questa regola — per iniziare ad usare Omegle e Chatroulette non è necessaria alcuna iscrizione o conferma di età. Chatroulette è alquanto popolare tra gli adolescenti, mentre Omegle tra le persone più adulte: qui non puoi solo incontrare famosi bloggers, ma anche stelle come Ashton Kutcher, Justin Bieber, Eminem ed altri attori di Hollywood.

Ad oggi sia Omegle che Chatroulette hanno piu utenti uomini che donne: la proporzione è circa 60:40. Non è sempre stato così ed infatti nei primi anni di esistenza i siti erano molto più bilanciati. Gradualmente le ragazze iniziarono a lasciare i siti, probabilmente a causa dell’aumento degli utenti “stranini”.

La moderazione delle chat roulette

La moderazione è il tallone di Achille di entrambe Omegle e Chatroulette; per molti anni questo non esisteva affatto e ciò portò alla quasi rovina dei siti. Durante i loro picchi di popolarità il numero di esibizionisti, che adoravano mostrare le loro parti intime, di troll e di tipi straniti crebbe a dismisura.

Probabilmente l’arrivo di gente del genere fu dovuta sia al fatto che entrambi i siti erano completamente gratuiti e che nessuno dei due richiedeva alcuna iscrizione. In ogni caso la gente normale fu veloce ad andarsene verso altri siti alternativi, dove la moderazione era a livelli appropriati e le funzioni migliori.

Di conseguenza, entrambi i siti seguirono una rapida ascesa in popolarità seguita da un'altrettanto rapida discesa, anche se tutto cambiò nel 2020-2021 quando la pandemia porto di nuovo la gente ad usare le chat roulette molto attivamente. Oggi, nonostante tutti gli svantaggi di queste piattaforme, la loro popolarità è di nuovo in crescita ed i team dietro a questi siti lavorano duramente per migliorare la moderazione.

Alternative a Omegle e Chatroulette

Non tutti sono disponibili ad aspettare che Omegle e Chatroulette migliorino e sono quindi attivamente alla ricerca di alternative. Ne esistono assai tra cui scegliere e per esempio per gli uomini che voglio parlare con ragazze il servizio OmegleAlternative è molto popolare. Funziona in modo simile — il sistema connette l’utente con gente a caso, ma la differenza principale di questo servizio è che su Omegle Alternative gli uomini sono connessi solo ed esclusivamente con ragazze.

Un altro vantaggio importante di Omegle Alternative è la totale assenza di fake e bot. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’iscrizione obbligatoria nonché la verifica dei dati di iscrizione. Per accedere a tutte le funzioni del sito è necessario pagare per accesso premium ma il costo è praticamente simbolico e c’è anche un periodo di prova gratis.

Un’altra alternativa interessante è la web chat ChatRandom che, in aggiunta alla video chat a caso, permette di selezionare località e sesso della persona con cui si vuole chattare. Esistono anche stanze a tema e, tra le altre cose, qui puoi incontrare apertamente anche utenti gay.

Per coloro che tengono all'anonimato Chatspin è una manna dal cielo. Il suo punto forte sono le maschere virtuali da indossare in video chat che permettono di celare il volto alla persona con cui si parla. La maschera può essere disattivata. Su Chatspin puoi anche specificare sesso e posizione per trovare la persona giusta.

Esistono tante copie di Omegle e ChatRoulette ed alcune hanno anche applicazioni per iOS ed Android, che rende il loro uso su dispositivi smartphone molto più semplice. La scelta sta in mano tua — usare una risorsa familiare o cercare qualcosa di nuovo.