Prima la registrazione del brano, ora è pronto anche il video che servirà alla promozione sui canali tv e web tv dell’ultimo singolo dell’artista di origini manduriane, Patty Erario (sua padre, Tonino, grande appassionato di musica animava i locali e gli spettacoli negli anni settanta a Manduria).

«L’Urlo» (Radiazioni Sonore Productions), questo il titolo del brano, è opera della cantautrice Messapica che vive e lavora a Udine dove si è trasferita la sua famiglia quando lei era ancora piccolissima. Impegno autobiografico della band Novevite con Patty Erario Una voce potente per un testo molto impegnativo come raffinato e profondo è il video che è un impegno autobiografico ispirato all'opera pittorica di Edvard Munch! Un connubio tra arte e musica che collega stati emotivi di tempi diversi, con però un unico denominatore comune, quale è l'espressione! Un "urlo" che viene da lontano ma che è anche molto attuale e in simbiosi con il difficile momento storico che stiamo vivendo, ma che vuole essere un input positivo per reagire senza che la paura abbia il sopravvento! Nella produzione del videoclip le mani di altri due artisti manduriani: Gianluca John Attanasio per le foto e i suoi consigli artistici e a Piero Pichierri per l’organizzazione.

I ringraziamenti dell’artista. «Un grazie a tutti ma proprio tutti, a chi ha collaborato anche solo per un istante, a chi ci ha aiutato in questo percorso, a chi ci ha permesso di riflettere e migliorarci!».

Nel 2020 dopo una lunga pausa artistica la cantante Patty Erario ha voluto fortemente una reunion della band per concretizzare l'uscita del singolo dal titolo “L’urlo”, che vede infine la realizzazione del progetto con l'uscita del Video il 25 Aprile di quest’anno.

Il nostro rock, dice la cantante è espressione di esperienze che cerchiamo di raccontare e condividere con il “ nostro modo di fare rock” dove le parole e i riff di chitarra si incontrano per fissare in modo autentico le nostre emozioni.

E’con questo singolo che i NOVEVITE si guadagnano un posto al 34^ Edizione di Sanremo Rock – sezione Rock

https://www.sanremorock.it/index.php/novevite-34-edizione-sanremo-rock-sezione-rock/

Band Novevite

Voce - Patty Erario

Chitarre - Simone Stefanini

Basso - Fabrizio Melandri

Batteria - Fabio Biagi

Mixing & Mastering - Max Paparella - Groove Sound Design

Foto Patty Erario di Gianluca John Attanasio

Video di Piero Pichierri - Radiazioni Sonore Productions