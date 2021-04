La pandemia non ferma l'attività dello sportello antiracket e antiusura

La pandemia e le sue inevitabili conseguenze non hanno impedito all''Associazione "Antiracket Taras - APS" di proseguire nella sua attività di assistere legalmente, contabilmente e psicologicamente, le vittime di estorsione e di usura nonché di fornire aiuto e consulenza nell’iter burocratico per l'accesso al credito e al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

L’Associazione è presente nella città di Taranto, presso Palazzo Galeota, sin dal 2010, con funzioni anche di Sportello Comunale Antiracket-Usura, ed è composta da poliziotti e finanzieri coordinati dal Presidente, Cav. Cosimo Sessa, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato. L'attività è improntata all'assistenza gratuita di soggetti che esercitano l'attività di imprenditori, commercianti ed artigiani che, spinti dalle difficoltà economiche, inevitabilmente accresciute a causa del Covid19, sono rimasti vittime degli "usurai".

Negli ultimi due anni l'attività dell’Associazione Antiracket continua ad essere efficace nella lotta contro gli usurai in favore delle vittime di estorsione e di usura. Sono stati ricevuti e ascoltati n. 50 utenti/imprenditori con problemi relativi al credito, all'usura, all'estorsione e situazione debitorie; presentate n. 16 istanze di accesso al Fondo di Solidarietà e n. 12 istanze di sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali e amministrative; concluse n. 3 istanze di accesso al Fondo di Solidarietà con la concessione di un mutuo, senza interessi, di circa 220 mila euro e n. 2 elargizioni per un totale di circa 95 mila euro da utilizzare nell’attività per il reinserimento nell’economia sociale nonché n. 8 provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali ed amministrative emessi dall’A.G. di Taranto e Bari.

Inoltre, l’Associazione si è costituita parte civile in tre procedimenti penali ed ha dato assistenza legale ad un associato per la costituzione di parte civile. I dati sopra riportati sono la dimostrazione della costante attività che i soci/volontari, con l'assistenza gratuita di consulenti/professionisti esterni, hanno condotto e che continuano a portare avanti, con determinazione, a sostegno degli imprenditori, dei commercianti e degli artigiani, vittime di racket e di usura. A tal fine invitiamo quest’ultimi a rivolgersi alla Magistratura e alle Forze di Polizia nonché a questa Associazione per denunciare ed avere un aiuto dallo Stato per l’inserimento nell’economia legale.

Il Presidente dell'Associazione "Antiracket TARAS-APS", Cosimo Sessa, esprime viva soddisfazione per il riconoscimento che il Ministero dell'Interno ha riservato all'Associazione che presiede con l’ammissione al "PON "Legalità", per l'attuazione del Progetto "Potenziamento e sviluppo dello sportello di solidarietà per gli operatori economici vittime di racket e di usura.