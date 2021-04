“Distanti ma vicini col cuore”, le preghiere dei bimbi nel mondo

Sindacale ArcelorMittal licenzia per "giusta causa" un operaio che aveva pubblicato un post su Facebook

Prima la contestazione per aver condiviso su Facebook una immagine che invitava a vedere la puntata della fiction Rai «Svegliati amore mio» contenente denunce sull’inquinamento industriale e Taranto. Oggi il licenziamento in tronco per «giusta causa».