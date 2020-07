Il sindaco di Erchie si dimette per la candidatura in Forza Italia

Il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino per la candidatura alle prossime competizioni regionali. La rinuncia è stata comunicata questa sulla pagina Facebook dello stesso Margheriti che non ha ancora firmato per un posto nella lista di Forza Italia.

Ecco l'annuncio del sindaco dimissionario.

«Cari cittadini Vi comunico che ho rassegnato le dimissioni da Sindaco. Una scelta difficile, sofferta, meditata a lungo ma determinata da una motivazione altrettanto importante per la mia città: concorrere alla carica di consigliere regionale e offrire ai miei concittadini e al territorio brindisino tutto una rappresentanza diretta.La carica di sindaco non mi consentirebbe, vista la vigente normativa, di concorrere alla carica regionale.Spinto dal senso di dovere e riconoscenza verso la mia comunità che da sempre mi sostiene e che è la mia seconda famiglia.Certo e fiducioso che mi comprenderete e sosterrete, Vi abbraccio.Giuseppe Margheriti».