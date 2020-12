Dario Iaia nell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia

Il sindaco di Sava, Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia di Taranto, entra a far parte dell'assemblea nazionale del partito. Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco. “Ho appreso con grande entusiasmo di questa nomina. Ringrazio il presidente del partito Giorgia Meloni, il presidente dell’Assemblea Nazionale sen. Ignazio La Russa, l’onorevole Raffaele Fitto ed il nostro coordinatore regionale Marcello Gemmato per la fiducia accordata», dichiara Iaia.

«Il mio impegno in seno a questo importante organismo - prosegue - sarà quello di essere portavoce, assieme agli amici Giandomenico Pilolli, Mirella Casiello e Gianni Lupoli, delle istanze del territorio Jonico che ha un grande bisogno di essere rappresentato a tutti i livelli. Fratelli d’Italia continua a crescere in maniera costante e rappresenta oggi il comune sentire di una grande fetta di italiani che ha bisogno di far sentire la propria voce in un periodo storico tra i più bui del dopoguerra. In provincia di Taranto, stiamo strutturando un movimento organizzato ed aperto che è accanto ai cittadini, è sempre presente sui grandi e piccoli temi e che ha grandi prospettive di crescita dinanzi a sè».