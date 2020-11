​Covid: a Maruggio raddoppiano i casi, positiva un'alunna

I contagiati salgono a otto, sale anche il numero di cittadini in isolamento. Riscontrato un caso di positività a scuola. Il sindaco annuncia la possibilità di un’ordinanza che chiuda gli istituti scolastici maruggesi.



Raddoppiano i casi di covid a Maruggio: ad oggi sono otto i casi di positività riscontrati nel comune (il doppio rispetto a due giorni fa), mentre è ancora in corso il “contact tracing”, per cui al momento non è ufficiale il numero dei cittadini in isolamento, che dovrebbero sicuramente superare i diciassette di pochi giorni fa. “Abbiamo la certezza che il numero dei positivi aumenterà nei prossimi giorni” ha dichiarato su Facebook il sindaco Alfredo Longo “sto seriamente valutando la possibilità di emettere un’ordinanza di chiusura della scuola elementare e media”. Tra i contagiati infatti, uno studente maruggese. È escluso che prenda parte all’ordinanza la scuola dell’infanzia, ritenuta al momento “sicura” dal primo cittadino.

Gianpiero D’amicis