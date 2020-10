Scuole, verso la chiusura in Puglia

In Puglia si va verso la sospensione delle lezioni scolastiche per 14 giorni e riorganizzazione del sistema dei test, con l'utilizzo del tampone rapido da fare direttamente a scuola in caso per il rientro degli studenti in isolamento. A breve il governatore Michele Emiliano dovrebbe diffondere una nota di risposta a Luigi Nigri, referente pugliese e vicepresidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp).

Secondo i pediatri pugliesi occorre una pausa di tutte le scuole, per almeno due settimane, per riorganizzarsi e dare il via libera ai test rapidi da eseguire direttamente nelle scuole per evitare alle famiglie i disagi e le attese per prenotare un tampone.



In collegamento con Sky Tg24, Emiliano è stato chiaro nell'indicare che, dal punto di vista temporale, l'incremento dei dati relativi ai contagi corrisponde esattamente alla riapertura delle scuole, il 24 settembre, dopo le elezioni regionali. Da qui l'ipotesi di prendere seriamente in considerazione l'appello dei pediatri, disponendo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ipotesi ora al vaglio del governatore e della sua giunta.