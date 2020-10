​Covid: via libera della Giunta regionale per i tamponi ai privati

L’annuncio del presidente Emiliano: il costo massimo presso i laboratori accreditati sarà di 80 euro (il test resta gratuito per i sintomatici o contatti stretti di positivi). Tra gli altri, accreditato il laboratorio Modeo di Avetrana.



La Giunta regionale approva i tamponi ai privati: a partire da domani infatti, sarà possibile eseguire in libertà il test per il covid presso i laboratori accreditati. Il costo massimo del tampone sarà di 80 euro, che resterà gratuito nei casi in cui è indicato, cioè quando ci sono dei sintomi particolari o nel caso di contatti stretti di un positivo.

Nei comuni del circondario, il laboratorio Modeo di Avetrana è tra quelli inseriti nella lista approvata dalla Giunta regionale.

Emiliano: “In Puglia via libera ai tamponi”

“Il tampone che serve all'analisi molecolare per la diagnosi del Covid è gratuito dichiara il presidente. “Questo è il sistema che tiene in piedi tutta la salute pubblica. È chiaro che ci sono anche dei casi in cui un cittadino può avere desiderio di usufruirne a prescindere da un'indicazione specifica o da sintomi che fanno sospettare l'infezione. In questo caso, abbiamo pensato che fosse giusto consentire ai pugliesi di accedere ai laboratori privati accreditati, per togliersi un dubbio o per costruire il loro progetto di salute e di verifica della loro negatività, in modo da rispettare la Costituzione e quindi consentire a tutti, come accade per altre prestazioni sanitarie come radiografie o analisi del sangue, di ottenerle liberamente”

Primo giorno da assessore alla Sanità per Pier Luigi Lopalco

“Oggi inizia la mia nuova avventura nella Giunta della Regione Puglia – dice il neoassessore alle Politiche della Salute - è un momento particolare, è un momento critico, non soltanto per noi pugliesi, non soltanto per noi italiani, ma per tutta l'Europa e per il mondo intero. In Europa in particolare siamo in piena seconda ondata e l'Italia, ormai seguendo lo stesso destino di altri Paesi a noi vicini, come Regno Unito, la Francia, la Spagna, si trova a vivere in questi momenti la seconda ondata. Un appello a tutti i cittadini: dobbiamo aiutarci. Noi che rappresentiamo la sanità pubblica, dobbiamo aiutare a prevenire l'impatto sul sistema ospedaliero. Un sistema che deve continuare a lavorare. Ma il risultato lo possiamo raggiungere solo con l'aiuto di tutti i cittadini. Cerchiamo di essere prudenti”.

Gianpiero D’amicis