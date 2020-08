Domani La notte della Taranta - Programma completo

Puglia Covid altri 47 casi in Puglia, due nel tarantino

Oggi giovedì 27 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 3. 161 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 47 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 1 nella provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce,