Un altro positivo in provincia di Taranto, un uomo di Leporano asintomatico

MARUGGIO Maruggio, elefante lascia il recinto del circo per una passeggiata in paese

L’elefante del Circo Orfei che ha piantato la tenda a Maruggio per una serie di spettacoli, ha eluso i controlli ed è uscito fuori dal recinto per una passeggiata intorno. Così almeno è sembrato a molti. In effetti l'esemplare della famiglia Orfei è stato portato in giro dagli inservienti