Operazione "Spiaggetta Torre Colimena pulita", l'invito del Comitato

Un invito speciale, rivolto a chi ama il mare e le belle spiagge, è' quello rivolto dal Comitato Spiaggia per Tutti a tutti residenti, cittadini, vacanzieri che in questo momento sono a Torre Colimena o nelle vicinanze per la pulizia della spiaggia di Torre Colimena. C'è una spiaggia da salvare, la famosa, storica e gloriosa "spiaggetta" di Torre Colimena, una volta frequentata da tutti, soprattutto famiglie e bambini e anziani e portatori di handicap e ora abbandonata, in preda da anni alle alghe e alle sporcizie che arrivano sulla spiaggia dal mare.

Lo scorso anno il Comitato aveva organizzato un'altra giornata di raccolta rifiuti dove avevano partecipato in tantissimi, raccogliendo una "bella" catasta di plastica soprattutto, ma non solo (c'era anche un frigorifero abbandonato o spiaggiato sugli scogli del promontorio). Quest'anno il Comitato non abbandona la spiaggia e continua la sua battaglia per farla ritornare all'antico splendore e soprattutto per restituirla, almeno in parte, a coloro che, per impedimenti fisici (soprattutto anziani e portatori di handicap) non riescono a raggiungere la nota Salina. Oggi 7 agosto dalle ore 16,00 ci sarà il punto di ritrovo presso il ponte di accesso alla spiaggetta, sul canale che collega il mare al Bacino, per intenderci. Li ci saranno i volontari del Comitato che accoglieranno le persone che intendono collaborare e offriranno loro guanti, sacchetti per riporre i rifiuti, acqua e caffè.

Negli ultimi mesi i volontari del Comitato, sostenuti da Alessandro Mariggiò, direttore Riserve Naturali, erano riusciti a realizzare una passerella in legno per raggiungere un piccolo spicchio di spiaggia, liberata dalle alghe. Questo sta permettendo ad alcune persone che non riescono a raggiungere la Salina, di poter usufruire del mare. Piccoli ma importanti passi verso la difesa del mare, delle spiagge e delle persone più fragili.