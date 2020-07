Illeso dall'incidente stradale viene trovato impiccato poco distante

Tragica e inspiegabile fine di un trentatreenne di Talsano che ieri pomeriggio, dopo essere uscito indenne da un incidente stradale, è stato trovato senza vita impiccato ad un albero situato poco distanze il luogo dove qualche ora prima si era ribaltato con la sua autovettura. Lo sfortunato protagonista di questa strana e assurda vicenda aveva 33 anni. Con la sua Fiat 500 si era scontrato con un’altra autovettura senza procurarsi ferite ma solo danni all’autovettura.

Un anno fa sempre in provincia di Taranto un episodio analogo. Un giovane di 29 anni che era ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santissima Annunziata per un incidente automobilistico a seguito del quale aveva riportato traumi non gravi, si gettò dalla finestra al settimo piano. Il protagonista era uscito poco prima dalla stanza di degenza dove era in compagnia della madre che non vedendolo rientrare diede l’allarme.