«A un metro da me», il primo brano dedicato al lockdown dalla potente voce di Bertoli

Ispirato dall’emergenza sanitaria che ha costretto e costringe milioni di persone all’auto isolamento, «A un metro da me» è il primo brano dedicato al lockdown da un artista italiano. L’autore, Alberto Bertoli (inutile dire a chi è figlio, basta sentire la voce per ritrovare la stessa potenza di suo padre Pierangelo), ha racchiuso nel testo il dramma della rinuncia del contatto umano, degli abbracci, delle condivisioni.

«’A un Metro da Me’ è una canzone che pensa alle cose essenziali e determinanti della nostra vita sulle quali questa pandemia ci ha costretti a riflettere», spiega Alberto. Che prosegue. «Cosa c’è di davvero superfluo nelle nostre vite? Il contatto umano è davvero trascurabile grazie alle tecnologie? Basta davvero sentirsi ogni tanto con i nostri mezzi informatici? Il nostro essere umani ha all’interno di sé qualcosa di grande che c’entra con l’interazione si delle diverse anime ma anche molto con l’interazione dei nostri corpi e l’affettività espressa in gesti. Non dobbiamo scordarci di cosa siamo fatti – conclude il cantautore di Sassuolo -, di sogni, emozioni e sensazioni ma anche e forse soprattutto di sangue, ossa e pelle, la nostra pelle».

TESTO DI A UN METRO DA ME – ALBERTO BERTOLI





Voglio fare un gioco, voglio farlo con te

hai un po’ di tempo per me?

facciamo finta che da domani dicano

sono vietati i baci e gli abbracci per

un po’





Facciamo finta che non ci si possa toccare

che la tua pelle sia come un deserto di mare

facciamo finta dai che se incontri qualcuno

gli devi stare lontano

e non dargli nemmeno la mano





A un metro da me

A un metro da noi

se ti sembrava così facile

Adesso dimmi cosa è inutile

Voglio fare un gioco, voglio farlo con te



Immaginati un mondo con me

facciamo finta che non si possa più uscire

mi potrai soltanto chiamare

prova a immaginare le serrande abbassate

e le strade vuote dentro lunghe giornate

adesso dimmi dai se ti manca qualcosa

pensa a una canzone

e un paese intero sopra al balcone





A un metro da me

A un metro da noi

se ti sembrava così facile

Adesso dimmi cosa è inutile





Da dentro alla stanza qualcosa ti manca

c’è un vuoto intorno a te

Il freddo è di dentro e fuori è il silenzio

e ci sei solo te