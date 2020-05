"Emiliano riaprici i mercati", la protesta degli ambulanti a Bari

Al grido di «Emiliano aprici i mercati”, una folta delegazione di rappresentanti del commercio ambulante pugliesi ha manifestato questa mattina davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia. Il commercio su aree pubbliche rivendica pari dignità con altri settori del commercio (grande distribuzione) e chiede l’allargamento delle maglie sul distanziamento (varco d’ingresso, delimitazione-recinzione delle aree di vendita) ritenute troppo rigide e, per alcuni comuni, impraticabili. Altre richieste della categoria riguardano gli aiuti a fondo perduto per i mancati incassi e la bocciatura delle proposte di alcuni comuni che vogliono cambiare la frequenza settimanale del mercati trasformandola in quindicinale.

«I dettaglianti – scrive il consigliere regionale indipendente, Mario Conca presente alla manifestazione -, devono fare squadra per arginare lo strapotere della grande distribuzione organizzata e delle piattaforme online, alfine di evitare la desertificazione delle nostre città e il fallimento di decine di migliaia di aziende».

La prossima manifestazione, se non si sbloccare la situazione di fermo, si terrà a Pulsano, comune di Pulsano dell’assessore regionale alla Attività produttive, Mino Borraccino. (Vedi sotto il video della diretta)