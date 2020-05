Rapporto tamponi/abitanti, Puglia ultima in Italia

La Puglia è la regione italiana con il minor numero di tamponi effettuati dall’inizio della crisi pandemica. E’ il risultato dell’analisi eseguita dalla Fondazione Gimbe su dati forniti dalla Protezione Civile. Lo studio, pubblicato oggi sul sito “Quotidianosanità.it”, dimostra una assoluta disparità di criteri di ricerca del virus tra le varie regioni. Si va dai 222 tamponi eseguiti ogni 100mila abitanti della Provincia di Trento, ai soli 37 ogni 100mila abitanti in Puglia che è fanalino di coda in Italia.

«Una giungla», secondo la Fondazione Gimbe che ha classificato in cinque classi le disomogeneità diagnostica delle regioni in relazione al numero di tamponi per 100.000 abitanti al giorno die che risulta inversamente correlato alla mortalità.



Questi i risultati:

Tamponi totali

La media nazionale di 88 tamponi per 100.000 abitanti/die colloca l’Italia nella classe di propensione 4 con notevoli differenze regionali:

- Classe 1 (>250): nessuna regione

- Classe 2 (130-250): Provincia autonoma di Trento, Valle D’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

- Classe 3 (100-129): Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Liguria

- Classe 4 (60-99): Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Molise, Abruzzo, Lazio

- Classe 5 (<60): Sardegna, Calabria, Campania, Sicilia, Puglia



Tamponi diagnostici

A livello nazionale rappresentano il 67,1% dei tamponi totali, con ampie variabilità regionali: dal 25,3% della Campania al 98% della Puglia.

La media nazionale per 100.000 abitanti/die è di 59, con notevoli variabilità regionali: dai 12 della Campania ai 130 della Valle D’Aosta.