Lezione di stile e di vita di Giovanna Botteri a Michelle Huntziker e Striscia la Notizia

Gran lezione di umiltà e libertà dagli schemi di Giovanna Botteri a Michelle Huntziker e Striscia la Notizia protagonisti, nei giorni scorsi, di un servizio in cui viene derisa per il suo aspetto.

«Non sono sui social e poi qui in Cina è difficile collegarsi per cui c’è voluto del tempo per vedere il vostro servizio», fa sapere l’inviata Rai in un breve video che affida a Facebook. «Cara Michelle Huntziker e cari di Striscia la notizia non devo fare pace con voi perché non abbiamo mai litigato», afferma l’inviata Rai che prosegue con parole di stile e saggezza che la elevano ad altezze ben al di sopra dei suoi interlocutori.

«Non ce l’ho con voi perché la satira ci aiuta a ridere dei potenti e dei corrotti e qualche volta ci aiuta anche a riconoscersi, a confrontarsi, a mettere modelli di uomini e di donne diversi, a riconoscersi in un modo o nell’altro, a riconoscersi per come ci si approccia alla vita, a mettersi le magliette, di tenere i capelli, di lavorare, di essere stanchi e di sorridere e questa è una cosa bella». Il messaggio della giornalista si chiude con un abbraccio virtuale. «Per tutto questo vi ringrazio e vi mando un abbraccio virus free perché ho appena fatto fatto il test».