A Taranto per la quarantena la nave da crociera Costa Favolosa

Il sindaco di taranto, Rinaldo Melucci ha ricevuto ieri sera una telefonata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che annunciava l’imminente arrivo al Porto di Taranto della nave da crociera italiana Costa Favolosa, con a bordo il solo equipaggio, da sottoporsi a quarantena per il Covid-19.

Già questa mattina la videoconferenza di servizi con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la Capitaneria di Porto di Taranto, l’Operatore della nave e le Autorità sanitarie, per discutere di un severo protocollo che, tra le altre cose, non prevede al momento alcuno sbarco a Taranto, e in ogni caso non prevede alcun successivo transito del personale di bordo sul territorio comunale o alcuna permanenza presso le nostre strutture ospedaliere.

“Tutti i nostri concittadini sanno ormai che la nostra è una Amministrazione comunale sempre solidale e pronta con chi è in difficoltà – ha precisato dopo il tavolo tecnico il primo cittadino ionico -, anche quando questi viene dal mare e altri porti voltano le spalle. Ma in questa occasione, non ce ne vogliano gli sfortunati passeggeri e la compagnia di navigazione, siamo amareggiati, perché la nave poteva forse spendere la sua quarantena per esempio a Bari o in qualche scalo dove tutto l’anno, in condizioni normali, si beneficia del business di quelle crociere".