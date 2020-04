Casa di riposo tana del virus, 102 tamponi positivi su anziani e personale

Continua nella Residenza sanitaria socioassistenziale “Il Focolare” l’attività di screening del Sisp, il Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl di Brindisi. Sono 158 i tamponi eseguiti: 79 sui degenti e altrettanti sugli operatori socio. I positivi, quasi tutti asintomatici, sono 102: 59 ospiti della struttura e 43 operatori. Non sono ancora pervenuti i risultati di nove tamponi.

Lo comunica il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, sottolineando che “i positivi sono sotto stretta sorveglianza sanitaria da parte di un pool della Asl, composto da un infettivologo, un pneumologo e uno specialista in Medicina interna, che affianca la direzione sanitaria del Focolare. Al momento il dato dei ricoveri è basso: soltanto tre degenti sono stati portati al Perrino”.

“Per domani – continua il direttore generale – sarà pronto un piano di emergenza per affrontare un’eventuale ospedalizzazione di più pazienti. Stiamo individuando i posti letto di terapia intensiva e subintensiva e le modalità del trasporto in ospedale. Nel piano rientra anche il ricorso ai posti letto di altre Asl e di strutture private indicate dalla Regione come ospedali Covid”.