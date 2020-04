Video choc da Calimera, il medico aggredisce il paziente

Ecco il video choc del medico che aggredisce un anziano colpendolo con schiaffi e pugni. La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118: ha riportato un trauma oculare e ha rifiutato il ricovero in ospedale. Soccorso e medicato dai sanitari del 118, l’anziano è stato accompagnato a casa.



Al momento non è stata sporta denuncia formale nei confronti del medico ma i carabinieri, giunti sul luogo dell’aggressione, fanno sapere che si procederà d’ufficio nei confronti del responsabile per lesioni aggravate.





Le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

Ho preso contatto personalmente con la famiglia e assicurato alla vittima il massimo sostegno della Regione Puglia e della Asl di Lecce non solo per l’assistenza nelle cure, ma anche dal punto di vista legale perché saremo al suo fianco nell’azione penale contro l’aggressore.

L’episodio merita di essere sanzionato con la radiazione dall’Ordine dei Medici, ma non è compito della Regione Puglia provvedere in tal senso. Per questo, in un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Lecce, ho sollecitato l’esercizio dei poteri assegnati dalla legge all’organismo professionale.