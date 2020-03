La famiglia di Bruno Vespa dona due respiratori per la rianimazione Covid del Moscati di Taranto

La società «Futura 14» della famiglia di Bruno Vespa, donerà due respiratori per la terapia intensiva dedicata ai malati Covid-19 dell’ospedale Moscati di Taranto. Il noto giornalista, che nel 2014 ha deciso di investire nel Primitivo di Manduria con un’azienda agricola condotta dai figli Alessandro e Federico, ha già acquistato i due macchinari, costati 25mila euro, dallo stesso fornitore di Bologna che sta attrezzando gli ospedali dedicati all'emergenza della Regione Emilia Romagna.

«Spero naturalmente che non servano – dichiara Vespa -, ma conoscendo molte realtà italiane mi rendo conto che la sanità del Sud ne ha più bisogno. Abbiamo voluto fare qualcosa per questo territorio dove abbiamo deciso di operare con la nostra azienda, ma anche perché questa regione, dal punto di vista sanitario, è in vera sofferenza».

I due respiratori saranno consegnati nei prossimi giorni, da parte dei tecnici del distributore bolognese, negli uffici della direzione generale della Asl di Taranto.