Misure di contenimento, a Sava servizio di consegna a domicilio di farmaci e alimenti

Per tutto il periodo di contenimento del contagio al coronavirus, l’amministrazione comunale di Sava con la collaborazione con le associazioni “Sos Sava” e “Angeli di quartiere”, hanno organizzato un servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e pasti per cittadini impossibilitati a farlo. Chi vive da solo, anziano o disabile e non può muoversi da casa per l’acquisto di farmaci o alimenti, può telefonare ad una delle due associazioni e chiedere aiuto.

I numeri a cui chiamare sono i seguenti: 338 2557655 – 347 8366130 – 329 0172593 – 334 9914973. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 18 alle 20, il sabato e la domenica anche la mattina dalle 9 alle 13.

I beneficiari sono anziani o disabili non autosufficienti a cui nessuno può dare assistenza; disabili temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari, persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.