Coronavirus, Emiliano: "in Puglia predisposti per duemila contagi"

«Noi abbiamo oggi 56 contagiati. Potrebbero sembrare pochi ma inevitabilmente noi ci aspettiamo a breve un picco di centinaia di contagiati e stiamo predisponendo il nostro sistema sanitario in modo che possa reggere questa ondata. Abbiamo predisposto il nostro sistema allo stato per poter reggere duemila infettati con malattia conclamata di questi duemila un migliaio dovranno essere ospedalizzati, di quelli ospedalizzati all’incirca un 10% e anche più potrebbero aver bisogno delle rianimazioni… se noi dovessimo avere un numero di contagiati superiore a duemila è chiaro che rischiamo di andare in crisi». Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo in diretta alla trasmissione Rai «Uno Mattina».

Ha poi detto di aver già predisposto l’acquisto di nuovi respiratori e di avere individuato anche i luoghi dove allestire nuovi reparti di terapia intensiva. «In questo – ha spiegato – ci sta aiutando anche la sanità privata».

Parlando dei rientri in Puglia di studenti fuori sede e cittadini che si erano allontanati per lavoro, il presidente Emiliano ha presentato questi numeri: «Dal 27 febbraio i rientrati che si sono autodenunciati sono stati 12mila ma almeno altrettanti non lo hanno fatto».

Ha poi messo in luce le pecche del sistema sanitario regionale. «In Puglia – ha detto Emiliano - ci sono 15mila dipendenti della sanità in meno rispetto all’Emilia Romagna che ha lo stesso numero di abitanti; per questo – ha aggiunto – se ci arrivano in pochi giorni persone provenienti da altri luoghi, rischiamo di andare in tilt perché il nostro sistema non è predisposto per questi numeri».