Coronavirus, in quarantena equipaggio ambulanza 118

Sarebbe risultata positiva al test per il virus COVID-19 una donna di Veglie, costringendo l’equipaggio del 118 a mettersi in quarantena. Un intervento di mercoledi notte da parte della postazione di emergenza – urgenza di Copertino, che avrebbe messo ko la squadra del 118, formata da: autista, infermiere e operatore socio santiario.

Lo scrive oggi il sito leccese "Sanitàsalento.it". Tutti costretti a rimanere a casa in via precauzionale. Il loro coordinatore avrebbe comunicato la disposizione di non recarsi al lavoro, dopo aver accertato che la signora da loro soccorsa, sarebbe risultata positiva al virus COVID-19.