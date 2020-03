Coronavirus, primo morto in Puglia

La Puglia registra la sua prima vittima del coronavirus. E’ un uomo di Foggia della provincia di 75 anni già sofferente di gravi patologie su cui è stata accertata l’infezione del Covid 19.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti. Lo comunica in una nota il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto riferito dal direttore del Dipartimento Politiche della Salute Vito Montanaro