Cheesecake pasquale: come utilizzare la colomba e le uova di cioccolato

La Pasqua si avvicina sempre di più e nei supermercati già si iniziano già a vendere le prime colombe e uova di cioccolato. Se dall’anno scorso vi è avanzata una colomba ancora non aperta (e ovviamente non scaduta) avete ancora un sacco di cioccolato potete pensare di riutilizzare questi ingredienti e realizzare una golosa cheesecake con base di colomba e una copertura di cioccolato al latte.

Se a casa non avete la colomba e le uova di cioccolato potrete utilizzare questa ricetta subito dopo la Pasqua, sicuramente qualcosa vi avanzerà dai festeggiamenti e per evitare di sprecare cibo potete utilizzarli per questa golosa cheesecake.

Pochi ingredienti per un dolce molto goloso

Per realizzare la vostra cheesecake pasquale non avrete bisogno di molti ingredienti elaborati. La maggior parte di questi, come dicevamo, molto probabilmente li avete già a casa.

A differenza delle cheesecake fredde che non necessitano di cottura, questa che andremo a preparare insieme è da cuocere al forno e poi far raffreddare.

Ma vediamo subito quali sono gli ingredienti necessari:

4 fette di colomba

80 gr di burro

500 gr di mascarpone

200 gr di Philadelphia (o altro formaggio spalmabile)

150 gr di zucchero

2 cucchiai di maizena

2 uova fresche

100 gr di panna fresca liquida

Cioccolato al latte

Gli ingredienti sono prettamente molto simili a quelli della classica cheesecake, l’unica differenza in questo caso la fa la base, che anziché essere di biscotti secchi è fatta di colomba sbriciolata.

Ora non ci resta che allacciare il grembiule e iniziare a prepararla.

Come si prepara la cheesecake pasquale?

Un consiglio è quello di preparare tutti gli ingredienti e di porli sul piano di lavoro, in questo modo non perderete tempo e soprattutto rimarrete concentrati sui passaggi e non sul cercare e dosare gli ingredienti.

Per preparare la vostra cheesecake iniziamo proprio dalla base. Tagliate 4 fette di colomba e poi riducetele a cubetti e trasferitele in una ciotola capiente. Sciogliete il burro a bagnomaria o in microonde e versatelo sopra i cubetti di colomba.

A questo punto impastate con le mani e trasferite la colomba su una teglia rotonda a cerniere, precedentemente imburrata.

Compattate bene la base e lasciate riposare.

Occupatevi ora della crema al mascarpone. Iniziate con il mescolare le uova con lo zucchero (aiutatevi con uno sbattitore elettrico), successivamente aggiungete la maizena, il mascarpone ed infine, il formaggio spalmabile.

Mischiate la crema con le fruste sempre in azione fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

A questo punto lo potete versare delicatamente sulla base di colomba e livellare bene con l’aiuto del dorso di un cucchiaio.

Fate cuocere la cheesecake a 180° per 40 minuti e una volta cotta lasciatela raffreddare completamente a temperatura ambiente.

Nel mentre potete occuparvi della copertura di cioccolato.

In un pentolino portate a bollore la panna liquida, una volta calda versatela sopra il cioccolato al latte, che precedentemente avete tagliato a pezzetti e posto all’interno di una ciotola.

Mescolate con un cucchiaio fino a far sciogliere tutto il cioccolato e solo quando la vostra cheesecake sarà completamente fredda ricopritela con la crema al cioccolato.

A questo punto fate raffreddare la cheesecake in frigo e dopo un paio d’ore è pronta per essere gustata.