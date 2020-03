La Fiera Externa di Lecce si terrà regolarmente ad aprile

L'edizione 2020 di Externa di Lecce, la Fiera degli arredi per esterni di Lecce, non sarà sospesa ma si terrà regolarmente dal 3 al 7 aprile prossimo in Piazza Palio a Lecce. LO fanno sapere gli organizzatori smentendo la notizia precedentemente diffusa. Lo slittamento dell'eventi fieristico della stesso marchio riguarda solo la tappa di Bari.

Giunta al traguardo della 12ª Edizione EXTERNA Lecce rappresenta la più importante fiera in Italia per il comparto dell’outdoor. Fin dalla sua nascita, nel 2010, la Manifestazione si è imposta come punto di riferimento del settore, strumento ideale per le aziende che hanno trovato in essa uno straordinario veicolo di promozione e di business. L’edizione 2019 ha registrato la presenza di oltre 20 mila visitatori e professionisti del comparto, imponendosi nel bacino del Mezzogiorno d’Italia come la più esclusiva vetrina per le ultime novità dell’outdoor e delle tendenze di un mercato in continua evoluzione.