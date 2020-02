Coronavirus quinta vittima, Italia al terzo posto con 219 contagiati

L’Italia supera il Giappone ed è il terzo Paese al mondo per numero di contagiati da coronavirus. Durante la quotidiana conferenza stampa, il capo della Protezione civile e commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli ha annunciato la quinta vittima in Italia. "Sono 219 i contagiati e 5 i deceduti, si è aggiunto da pochissimo un decesso in lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi", ha detto. In tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza. Il deceduto a Bergamo era ricoverato da giorni all'ospedale "Papa Giovanni XXII".



Borrelli ha confermato che contagi e decessi si riferiscono sempre ai focolai già individuati e ha aggiunto: "I focolai sono ancora quelli indicati. Non ho conferma dalle strutture regionali di un collegamento tra il focolaio del Lodigiano e quello del Padovano".

La Basilicata impone la quarantena per chi arriva dalle regioni del Nord. Domani Oms e Ecdc in missione congiunta in Italia