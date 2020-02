Tre morti e tre feriti sulla statale 100 Mottola - San Basilio

Tre morti e tre feriti è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 100. Sul tratto San Basilio – Mottola, tre autovetture e un camion sono venute in contatto per cause in corso di accertamento.

I mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti dalle postazioni vicine trasportando i feriti negli ospedali di Castellaneta e Taranto. Niente da fare per tre persone tutte sulla quarantina che sono decedute sul colpo. Forze dell’ordine e vigili del fuoco sul posto per regolare il traffico e rimuovere i mezzi coinvolti che ostruiscono il passaggio. Traffico rallentato per diversi chilometri.