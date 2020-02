Coronavirus, una ventina gli italiani contagiati nel Nord, secondo caso in rianimazione a Padova

Sono una ventina i casi accertati di contagio in Lombardia e Veneto. Un nuovo caso positivo di coronavirus è stato registrato a Dolo nel veneziano. La positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la regione Veneto.

Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

Nel 'day after' del boom di coronavirus che in meno di 24 ore ha paralizzato la vita di una decina di comuni lombardi, il sole si alza dentro un cielo azzurro sopra l'ospedale Sacco di Milano. Ma in fondo al labirinto di viali ed edifici vecchi e nuovi di questa 'città nella città' che piano piano si sveglia, c'è chi non ha mai dormito. Nel padiglione 62, quello di Microbiologia clinica, “niente pause, niente riposo, niente cena, tutta la notte a processar campioni”, racconta chi può all'AdnKronos Salute, tra un tampone e l'altro delle centinaia che arrivano dal Lodigiano per essere analizzati.

“Una notte infinita” come quella del padiglione 56 che sta di fronte: Malattie infettive, 'off limits' a parenti e giornalisti, “assolutamente vietato l'ingresso” a chiunque tranne che a operatori e nuovi malati di Covid-19. Uno dopo l'altro, l'obiettivo è portarli tutti qui. Tute e mascherine, comincia un'altra giornata senza fine.

«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'ANSA il passeggero di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in bene», aggiunge il viaggiatore.

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.