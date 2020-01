Assolto l'ex sindaco di Ginosa

Assolto. In seguito ai motivi di appello proposti dagli avvocati Raffaele Strada e Franz Pesare e dalle conclusioni rassegnate in udienza dal predetto difensore e dall’avvocato Gianluca Nardulli, i giudici della Corte di Appello hanno escluso la punibilità del fatto contestato a Vito De Palma e lo hanno assolto.

La vicenda nacque all’esito di una verifica della Guardia di Finanza su delle autorizzazioni rilasciate per la collocazione di un chioschetto rimovibile su un tratto del lungomare di Marina di Ginosa. Peraltro, le stesse autorizzazioni, erano state rilasciate per oltre un decennio, senza alcun rilievo, dai sindaci che avevano preceduto De Palma nel mandato amministrativo negli anni precedenti.

Ieri la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, Presidente Del Coco, ha riformato, pertanto, la Sentenza di condanna per abuso di ufficio nei confronti dell’ex Sindaco di Ginosa Vito De Palma.

A seguito di questa sentenza il Dott. De Palma potrà riprendere il proprio posto all’interno del Consiglio Comunale di Ginosa da dove era stato sospeso a seguito della condanna di primo grado.

“Dopo un calvario durato quasi 5 anni, ieri ho sentito e toccato con mano il valore incondizionato della Giustizia – ha dichiarato Vito De Palma – la verità giudiziaria e l’assoluzione elimina ogni dubbio e perplessità.

Confidando nell’operato della magistratura, ho atteso silente una decisione, con la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 24/01/2019.

Ieri l’assoluzione.

Dal 2016 sono stato oggetto di attacchi politici attraverso insinuazioni e meschinità, che nulla avevano a che fare con la politica. La solita propaganda per denigrare ed accusare chiunque abbia amministrato Ginosa nel passato, strumentalizzando qualsiasi evento solo per racimolare consensi elettorali.

Chi è solito usare la giustizia per annullare l’avversario politico, oggi, ne esce sconfitto e dovrebbe costituire motivo di riflessione”

