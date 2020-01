Maltrattamenti dell'anziana madre, assolto 55enne

Era stato accusato di avere usato maltrattamenti nei confronti della madre novantenne minacciandola con un coltello per estorcerle denaro. Per questo gli era stato impedito di avvicinarsi a lei e dopo il processo è stato assolto con la formula piena. Si è chiusa così per un cinquantacinquenne di Torricella, incensurato, la brutta esperienza che per sedici mesi lo ha tenuto lontano dalla casa dove è cresciuto e dove vive da sola l’anziana madre. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice del Tribunale di Taranto, Filippo Di Todaro che ha accolto la tesi difensiva dell’imputato difeso all’avvocato Dario Iaia facendo cadere tutte le accuse contestate al suo assistito chiamato a rispondere di maltrattamenti ed estorsione aggravata.

Tutto era partito da quando l’anziana donna, a settembre del 2018, si era presentata alla caserma dei carabinieri di Torricella denunciando il figlio di numerose malefatte con minacce quotidiane, anche con l’uso di un grosso coltello da cucina, per indurla a consegnargli continue somme di denaro. Sempre secondo la presunta vittima, il figlio l‘avrebbe costretta a chiudersi in casa per non ricevere altri parenti assoggettandola così al suo esclusivo volere.

I gravi sospetti a carico dell’uomo che viveva in un altro comune della provincia jonica, consigliarono la magistratura a correre ai ripari con una misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. E con la diffamante imputazione contro cui si è sempre opposto.

È toccato così all’avvocato Iaia dimostrare la non fondatezza delle accuse. Nel corso del procedimento, la novantenne, esaminata dall’avvocato Iaia in sede di indagini difensive, avrebbe ritrattato negando di avere subito maltrattamenti ed estorsioni da parte del figlio, contraddicendo in questo modo quanto dichiarato nella denuncia. A conferma di questo, altri parenti ed alcuni vicini di casa, sentiti in dibattimento, hanno negato che vi fossero rapporti tesi tra la madre ed il figlio. La difesa ha poi dimostrato che l’imputato, vivendo altrove, non avrebbe potuto impedire alla madre di ricevere altre persone in casa. Nel corso delle udienze, infine, sarebbero emersi dei forti attriti tra l’imputato e una sua sorella che potrebbero aver deformato la realtà dei fatti. La pubblica accusa rappresentata dal sostituto procuratore Ida Perrone, aveva chiesto l’assoluzione per mancanza di prove.

Nazareno Dinoi