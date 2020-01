Auto si ribalta e prende fuoco, feriti padre e figlio che erano a bordo

Brutto incidente stradale oggi pomeriggio, 9 gennaio, sulla Francavilla Carosino. Per cause in corso di accertamento una utilitaria con a bordo due persone, padre e figlio, è uscita fuori strada ribaltandosi più volte prima di incendiarsi in un uliveto. Fortunatamente i due non erano bordo, probabilmente perchè sono riusciti a lasciare l'abitacolo in tempo, oppure perchè sbalzati fuori durante il rovesciamento dell'auto.

Soccorsi dal personale del 118, i due feriti sono stati trasportati con codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Ad avere la peggio è stato il più piccolo sulla cui prognosi c’è la riserva dei sanitari. Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona.