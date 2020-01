Strade di Avetrana al buio: "è saltata una cabina Enel"

Avetrana da due giorni al buio. Va bene che è Natale e si devono vedere le luci attaccate alle case, sfavillare e scintillare nella notte, va bene che in questi giorni c’era l’avvicinamento tra la luna e Venere, e le luci della città avrebbero di certo distolto la visuale. Ma il “così è troppo”, lo si è sentito urlare ieri sera da più parti in paese. “Si è bruciato un quadro e domattina vengono a ripararlo” ha risposto prontamente Alessandro Scarciglia, vicesindaco di Avetrana, ma la protesta e l’insoddisfazione dei cittadini aumenta.

“Al buio sono la piazza e molte zone della città”, spiega un abitante, “dicono che ci siano problemi di debiti”. Di questo aspetto ne parla anche Rosaria Petracca in un suo post su Facebook: “ma l’amministrazione comunale vi ha fatto 1.600.000 di auguri? #avetranaalbuio”, si legge sul suo profilo social, riferendosi probabilmente al debito fuori bilancio per mancati adeguamenti tariffari sanati con una recente delibera di consiglio. Per questo la minoranza ha fatto denuncia alla Corte dei Conti. Ma viene difficile da pensare che possa essere così perché il debito è stato pagato. Nel frattempo è giusto attendere la prossima notte per vedere se il guasto al quadro elettrico riuscirà ad essere riparato e Avetrana tornerà a risplendere.

Monica Rossi