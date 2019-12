Vigilia e Natale in Puglia con freddo e forte vento

Domani, vigilia di Natale, in Puglia è prevista aria più fredda proveniente dai Balcani che farà il suo ingresso sul basso versante adriatico portando oltre che un calo delle temperature, variabilità con rovesci su tutta la regione.

Prosegue l'afflusso di correnti fresche di Maestrale in scorrimento lungo il bordo orientale dell'alta pressione in espansione da Ovest. Giornata a tratti ancora variabile ma con ampi spazi soleggiati; da segnalare la possibilità di qualche disturbo sul Gargano. Venti moderati settentrionali o nordoccidentali. Zero termico nell'intorno di 2000 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da molto mossi a mossi. Temperature stabili o in ulteriore lieve flessione.

Meglio invece in vista di Natale e Santo Stefano con ampi rasserenamenti, specie sui versanti ionici, ancora a tratti variabile su litorale Adriatico e Salento.

(Fonte 3BMeteo)