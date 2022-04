Misteriosa scomparsa di un uomo di Carosino

Dalla fine di agosto scorso non si hanno più notizie di un 74enne di Carosino, Gentile Scipione. A denunciare la sua scomparsa è stata la figlia che ha fatto appelli anche attraverso la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" ma senza risultati. Della scomparsa si sono interessati anche i carabinieri di San Giorgio Ionico. Di seguito il comunicato stampa drell'Associazione Penelope Puglia.

Gentile Scipione vive da solo a Carosino in provincia di Taranto. Pochi amici, molta solitudine. E’ fine agosto quando alcuni volontari, che solitamente gli fanno visita segnalano che a casa non risponde. In effetti il sopralluogo dei Carabinieri di San Giorgio Jonico ne costata l’assenza. Tante le ipotesi in paese, quella più accreditata è quella che possa aver preso il suo unico mezzo di locomozione, la bicicletta, ed essere andato via, lasciandosi tutto e tutti alle spalle. Ma c’è una falla in questa ipotesi, è vero che manca la sua bicicletta ma è anche vero che il Sig. Scipione ha una labirintite, che gli impedirebbe di allontanarsi troppo dal paese, proprio in bicicletta. Qualcuno gli ha dato un passaggio? Qualcuno gli ha venduto un biglietto del bus o del treno nei giorni di fine agosto. Arriva settembre, gli appelli lanciati dalla figlia Giovanna tramite la trasmissione “Chi l’ha visto” cadono nel vuoto, come quello del sindaco.

Dov’è il Sig. Scipione? Che spesso s’intratteneva con qualcuno nel paese e poi scivolava nella più cupa solitudine? Qualcuno ha approfittato della pensione riscossa da pochi giorni? L’Associazione Penelope, con una nota del 17/3/2022, indirizzata alla Prefettura di Taranto e ai Carabinieri di San Giorgio Jonico, dopo un sopralluogo, avvenuto il 12 marzo scorso chiede di convocare un tavolo tecnico al fine di integrare le ricerche con l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco per ispezionare l’invaso Pappadai e il canale di irrigazione Marullo Cecena perché è in un punto di quel canale che l’unità cinofila ha fiutato tracce biologiche del Sig. Scipione.

Sarebbe bene capire di cosa si tratta. Della bicicletta? Dei suoi indumenti? Dei suoi documenti? Solo il sopralluogo può chiarire i dubbi. C’è da considerare un aspetto non sottovalutabile, dal mese di agosto, il Sig. Gentile non ritira la pensione, perciò l’ipotesi più accreditata dell’allontanamento volontario non regge più. Occorre proprio cercarlo!

Annalisa Loconsole, presidente Penelope Puglia