"Plastic Free" fa pulizia nelle campagne di Avetrana

L'associazione di volontariato “Plastic Free” di Avetrana promuove per domani una raccolta dei rifiuti nelle campagne. L’iniziativa si terrà dalle ore 9 alle ore 12 in contrada Modunato mentre il ritrovo dei partecipanti sarà in Via Lago di Varano ad Avetrana a partire dalle ore 9.

Coloro che intendano aderire alla manifestazione ambientalista dovranno registrarsi attraverso l'apposito Link sulla pagina web “Plastic Free” nell'indicazione “evento in Avetrana”.

Le maglie, i guanti e i sacchi verranno distribuiti in loco il giorno dell'evento, tuttavia chiunque volesse munirsi di propri strumenti adeguati potrebbe comunque partecipare. Inoltre i partecipanti sono pregati di munirsi di dispositivi igienici (mascherine e igienizzanti).

«La tutela dell'ambiente è un valore da preservare e custodire unanimemente» afferma il referente locale di “Plastic Free” del territorio di Avetrana, Alessandro Cappuccio, organizzatore dell’evento di domani.

La manifestazione avrà il sostegno di Sisa dei fratelli Giaangrande e la collaborazione di Grande Salento e degli operatori Safety e Ispettori ambientali e guardie Ecozoofile della A.E.O.P. (Associazione Europea Operatori di Polizia) sede provinciale di Avetrana e delle istituzioni locali.