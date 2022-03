Taranto-Avetrana, Confcommercio e ingegneri ionici: ancora incerta la copertura economica

«Allo stato attuale non è dato di sapere se, concluso l’iter procedurale, il progetto avrà la necessaria copertura finanziaria affinché la strada litoranea Talsano-Avetrana possa essere realizzata». Deludendo le aspettative di tanti, si sono espressi così ieri in conferenza stampa i presidenti della Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande e dell’Ordine provinciale degli Ingegneri, Gipi De Filippis.

I rappresentanti delle rispettive categorie che hanno fatto un escursus del lungo iter procedurale dell’infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo turistico dell’area orientale tarantina ed interessa l’intero apparato economico della provincia di Taranto, si sono quindi rivolti agli enti preposti invitandoli a fare chiarezza «su procedure, tempistica e risorse disponibili».

Tutt’altro che scontato, insomma, il rapido avvio dei lavori

dell’opera che ha già ha incontrato, nella sua lunga storia progettuale, varie difficoltà di ordine tecnico ed economico.

· Nel settembre del 2016 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Puglia, il ‘Patto per lo sviluppo della Regione Puglia’; in ragione di ciò la Regione Puglia sin dal 2017 ha ammesso a finanziamento l’intervento infrastrutturale per un totale di 193 milioni di euro;

· Nel 2019 a seguito della emergenza pandemica, con la sottoscrizione tra il Ministro per il Sud e Presidente della Regione Puglia, le risorse del Patto sono state rideterminate;

· Nel settembre 2020 la Regione Puglia trasferiva 70 milioni e 600 mila euro agli aiuti agli investimenti alle imprese;

· Il progetto ha contestualmente proseguito, tra vari passaggi tra Provincia e Regione, l’iter procedurale necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali;

· Nel febbraio 2022 la Regione (Sezione Autorizzazioni Ambientali) ha rilasciato il provvedimento autorizzativo unico regionale;

· In data 14 marzo 2022 la Regione ha formalmente invitato la Provincia a relazionare in merito allo stato di avanzamento dell’iter progettuale, confermando la disponibilità di risorse pari a 10 milioni di euro destinati a coprire le spese di progettazione tecnica;

· Nella stessa data la Provincia in riscontro alla nota della Regione relaziona sui passaggi da compiere per concludere l’iter approvativo del progetto definitivo.

La conferenza stampa si è conclusa con l’invito rivolto alle istituzioni a fare chiarezza «su procedure, tempistica e risorse disponibili».