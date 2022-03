Consigli per il parto sotto le bombe alle donne ucraine incinte

È il giornale indipendente ucraino, "Ukrainian Truth Life", a diffondere raccomandazioni rivolte alle donne incinte ucraine con una tragica ma utile lezione di medicina di guerra con consigli su cosa è necessario avere e come rendere il parto il più sicuro possibile in ambienti ostili come i bunker o gli scantinati.

Dall'inizio della guerra in Ucraina sono nati quasi 11.000 bambini. Molti di questi non sono nati negli ospedali, ma nei rifugi antiaerei e nella metropolitana senza avere accesso alle cure mediche. Far nascere un bambino in queste condizioni estreme non è affatto semplice, ma il parto può avere successo anche senza la partecipazione dei medici se si seguono alcune regole di sicurezza di base. È "Ukrainian Truth Life" a raccogliere delle raccomandazioni alle donne incinte ucraine, in particolare, su cosa è necessario avere e come rendere il parto il più sicuro possibile grazie ai consigli di ostetriche e ginecologhe. Ecco il vademecum per le donne incinte ucraine in guerra.

Cosa è necessario per partire in un rifugio?

• Resta in una stanza calda (per quanto possibile) senza luce intensa, al crepuscolo viene prodotta più ossitocina (l’ormone che stimola le contrazioni)

• Pannolini puliti (preferibilmente 2 sottili e 2 in pile) e/o lenzuola pulite

• Coperte calde (o maglioni - qualcosa che può coprire la madre e il bambino)

• Acqua bollita

• Alcool o soluzione disinfettante

• Il set minimo di vestiti per il bambino

• Antisettico

• 3-5 paia di guanti sterili

• Forbici pulite (per tagliare il cordone ombelicale) e fili spessi (dovranno essere immersi in una pre-soluzione per 2-4 ore)

• Salviettine umidificate e asciutte, poiché potrebbe non essere possibile lavarsi le mani

• Saranno necessari plaid e coperte per coprire il bambino e la mamma

• Devi anche avere una scorta di acqua potabile: una donna incinta ha bisogno di ristabilire l'equilibrio idrico

Come agire poco prima della nascita?

• Dalla 37a settimana di parto, ovunque tu vada, porta con te i documenti

• Se assumi costantemente farmaci come prescritto dal medico, portali con te insieme a una bottiglietta d'acqua. Durante la guerra, soprattutto le donne incinte, hanno bisogno di bere molta acqua

• Non abusare di caffeina e bevande gassate

• Acquista in anticipo tutto il necessario per il parto

Come capire che il parto è iniziato?

• L’inizio del travaglio è evidenziato dalle contrazioni che hanno una relativa regolarità e gradualmente si intensificano e si prolungano. Queste sono accompagnate da dolore al basso ventre, simile sia alla sensazione di diarrea che alle mestruazioni

• Di solito ci sono lunghi intervalli tra le contrazioni: in questi casi la donna può camminare, sedersi, chiamare un'ambulanza, raccogliere oggetti, fare la doccia e trascorrere questo tempo senza l'aiuto e la supervisione esterni.

Sto partorendo? 10 segni che stai per partorire

• Le contrazioni diventano più lunghe e più forti di intensità, il periodo di riposo tra le contrazioni si riduce.

• Una contrazione di 20 secondi o più indica l'inizio della fase attiva del primo periodo del parto.

• Il liquido amniotico può andare via prima della nascita con la cervice (il collo uterino) completamente aperta

In ogni caso hai bisogno di:

• Ricordare quando le acque hanno cominciato a ritirarsi e annotare il tempo

• Guarda il loro colore. È normale quando sembrano color latte bianco. Non è normale quando l'acqua è sanguinante o ha un colore scuro, in questo caso è necessario chiamare un'ambulanza

• Se sono trascorse 18 ore dallo scarico dell'acqua e non c'è contrazione, dovresti andare in ospedale

• Il bambino deve essere immediatamente posizionato sullo stomaco o sul petto della madre e coperto con pannolini e coperte puliti.

• Il contatto pelle a pelle con la madre deve avvenire subito

"Questo è un momento chiave nella colonizzazione della pelle del bambino da parte della flora materna, che impedisce l'attaccamento di batteri nocivi. Stare sul corpo della madre è parte integrante della catena del calore », spiega il dottore.

• Il bambino di solito inizia a cercare il seno, quindi è necessario aiutarlo a trovare il capezzolo e mettere l'areola nella bocca del bambino.

• È molto importante che il bambino sia attaccato al seno: questo indica un normale riflesso di suzione.

• Quando il bambino viene allattato, fai riposare la madre e il bambino. Nel frattempo, puoi esaminare il tratto genitale per individuare eventuali lacune.

• Quindi devi vestire il bambino con vestiti puliti e caldi, maglietta, cappello (preferibilmente due - più sottile e più spesso), calzini.

• Il neonato dovrebbe essere tenuto in una coperta e stare con sua madre 24 ore su 24

È severamente vietato lavare un bambino in un rifugio antiaereo!

Il rischio maggiore per un bambino in circostanze così estreme è l' ipotermia. Pertanto, è necessario monitorare la temperatura nella stanza: dovrebbe essere di 25 ° gradi e oltre. Tutto ciò che tocchi il bambino dev’essere caldo e pulito.

• Entro e non oltre 1 minuto dopo la nascita del bambino, quando il cordone ombelicale ha smesso di pulsare, deve essere premuto con un terminale a 7-8 cm dall'ombelico e tagliato

• Entro 1 minuto dalla nascita del bambino, alla madre devono essere somministrate anche 10 unità di ossitocina per via intramuscolare (nella superficie anteriore della coscia)

• 30 minuti dopo la nascita di un bambino, la temperatura del neonato deve essere misurata con un termometro elettronico sotto l'ascella.

L'indicatore può essere scritto nelle note del telefono o su un pezzo di carta.

• In caso di contatto tra madre e bambino, la persona che partorisce deve disinfettarsi le mani con antisettico e indossare guanti puliti

• Le palpebre inferiori del bambino devono essere lubrificate con un unguento: 1% di tetraciclina o 0,5% di eritromicina

I ginecologi lo fanno per prevenire l'oftalmia (malattia degli occhi) nel neonato.