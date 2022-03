Incidente nel tarantino con due giovani morti e un ferito grave

Due giovani, un uomo e una donna di 29 e 27 anni hanno perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Laterza con Ginosa, in provincia di Taranto, comuni di provenienza delle due vittime. Una terza persone è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata dove è stata ricoverata e verserebbe in gravi condizioni.

E’ il terribile bilancio di uno scontro frontale tra una Mini Cooper e una Seat che si è verificato ieri sera intorno alle ore 21 nei pressi del noto ristorante e sala ricevimenti Villa dei Principi. La giovane coppia che ha perso la vita viaggiava a bordo della Mini Cooper.

Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Castellaneta. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale oltre ai sanitari del 118.