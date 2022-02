Buoni spesa, procedure complicate, l'opposizione di Avetrana chiede una proroga

Il gruppo consiliare di opposizione “Rilanciamo Avetrana” ha chiesto la proroga dei termini di scadenza delle domande per usufruire dei buoni alimentari riservati alle famiglie che hanno subito danni dalla crisi pandemica.

Le domande da inoltrare nell’apposita piattaforma informatica dovevano essere presentate entro la data di ieri. «Essendo una procedura online – fanno notare i consiglieri - è ovvio che la maggior parte dell’utenza farà richiesta di beneficio tramite i propri consulenti – CAAF – patronati allegando alla domanda una certificazione ISEE valida, per il cui rilascio occorrono mediamente 10 giorni (quando non vi sono difficoltà) dopo aver reperito l’intera documentazione»

Al fine di agevolare le fasce più fragili della popolazione e favorire l’accesso ai bonus governativi, il gruppo di minoranza chiede una proroga almeno fino a fine febbraio. Per ovviare ai ritardi nell’ottenere i certificati reddituali, il gruppo chiede la possibilità per i richiedenti di una certificazione in cui si dichiari che l’Isee è in corso di emissione e di produrlo poi entro 15 marzo.

Si chiede, infine, l’attivazione di uno sportello dedicato che possa accompagnare l’utenza alla richiesta del bonus.