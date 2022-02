Retata dell'antimafia con 38 arresti e 20 indagati tra Taranto e provincia

E' scattata alle prime ore dell'alba un'operazione della squadra mobile di Taranto per la notifica di 38 ordinanze di custodia cautelare, di cui 28 in carcere e 10 ai domiciiari, ad altrettante persone accusate di far parte di un'associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati tra cui estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali, ed altro.

L'inchiesta che è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce coinvolge altri 20 indagati a piede libero. L’operazione è il risultato di una lunga e complessa attività d’indagine della squadra mobile di Taranto svolta con il supporto investigativo e di prevenzione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta dal direttore della Direzione Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina prevista per questa mattina alle 11 nella Questura di Taranto alla presenza del questore di Taranto Massimo Gambino.