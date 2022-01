Orrore in Calabria, insegnante si dà fuoco davanti alla caserma carabinieri

Un uomo di 33 anni si è dato fuoco questa mattina davanti alla caserma carabinieri di Rende, provincia di Cosenza. Le sue condizioni sono gravissime. Non si conoscono i motivi del gesto. Il trentatreenne di professione docente in una scuola della Lombardia, era rientrato da poco in Calabria.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte sul posto, il docente sarebbe sceso da un'utilitaria con una tanica di benzina in mano e si è avviato verso l'ingresso della caserma dove si è dato fuoco. L'uomo avrebbe compiuto il gesto senza dire nulla. Gli effetti delle fiamme sono state in parte mitigati dall'intervento immediato di alcuni operai di un negozio di gommista che, per spegnere il rogo, hanno utilizzato gli estintori in dotazione all'officina.

Il video di un testimone che ha ripreso tutta la terribile sequenza e che scegliamo di non pubblicare, sta facendo il giro dei social. "È stata una scena terribile" dice a lacnews24 un ragazzo che si assistito alla terribile scena. "Intorno alle 9.50 lo abbiamo visto scendere dall’auto con una tanica da 20 litri. Ha fatto due soste: alla prima si è buttato la benzina addosso e nel frattempo io ho fatto la telefonata al 112 dicendo che c’era questo ragazzo che si stava buttando benzina addosso. Nel frattempo lui ha continuato a camminare arrivando davanti alla sede dei Carabinieri, si è buttato addosso altra benzina e si è dato fuoco" dice il giovane, che si trovava in un negozio dall'altra parte della strada. A parlare è anche un gommista: "Eravamo qui intenti al lavoro e abbiamo visto questo ragazzo che si avvicinava con una tanica, mai pensando che sarebbe arrivato al folle gesto – racconta il gommista –. Noi abbiamo smesso di lavorare, lo abbiamo seguito e un certo punto abbiamo visto che si è dato alle fiamme e abbiamo subito preso gli estintori e siamo andati a spegnerlo. Se avessimo ritardato di 30 secondi secondo me non ci sarebbe stato nulla da fare".