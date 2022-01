Fuori pericolo i due poliziotti feriti di Martina Franca salvi per la blindatura dell'auto

Sono fuori pericolo i due poliziotti di Martina Franca in servizio a Taranto, feriti ieri dall’ex guardia giurata che gli ha esploso contro diversi colpi di pistola mentre erano ancora in macchina.

A salvarli è stato il parabrezza e il finestrino antisfondamento dell’auto blindata che ha in parte bloccato e rallentato i proiettili della calibro 9 impugnata dall’aggressore.

Il più grave è stato colpito ad una spalla e al braccio sinistro. Fortunatamente il proiettile che lo ha raggiunto al torace, passato da parte a parte, non ha leso organi vitali. L’altro suo collega ha riportato una ferita ad un amano.

Tra i numerosissimi messaggi di solidarietà da parte delle autorità locali e regionali, si apolitiche che della categoria delle forze dell’ordine, ad esprimere vicinanza ai due agenti è stata anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. «Nell'augurare la pronta guarigione ai due agenti - ha detto la ministra - ringrazio ancora una volta tutte le donne e gli uomini della Forze di polizia per la dedizione e la professionalità con cui svolgono la loro attività quotidianamente per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale».

Particolarmente sentita la solidarietà dell’amministrazione comunale di Martina Franca, citta di residenza dei due feriti.

«Esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza ai due agenti della Polizia di Stato, nostri concittadini, e rivolgiamo loro il nostro apprezzamento per il coraggio e il senso del dovere dimostrati, mettendo anche a rischio la loro vita. Le ultime notizie sulle loro condizioni ci risollevano e gli auguriamo di cuore una pronta guarigione. Ci congratuliamo, inoltre, con i poliziotti che hanno tempestivamente arrestato l’individuo che ha sparato, incurante delle conseguenze che il suo gesto avrebbe potuto avere anche per i passanti. L’episodio verificatosi a Taranto e quelli recentemente registrati sul territorio di Martina, l’ultimo dei quali una rapina in una farmacia del centro proprio ieri sera, sono fatti diversi che sembrano i segnali di una recrudescenza della criminalità nella nostra provincia. Il nostro auspicio è che le Forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno, alzino ulteriormente il livello di attenzione e di vigilanza sul nostro territorio per debellare questi fenomeni criminosi e assicurare i responsabili alla giustizia».