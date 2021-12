Rilanciamo Avetrana, sul Covid scarso impegno del governo cittadino: più aiuti e meno panettoni

Il movimento politico “Rilanciamo Avetrana” assieme ai consiglieri comunali di minoranza, Antonio Lanzo, Luigi Conte, Rosaria Petracca e Lucia Vacca sollecitano un maggiore impegno dell’amministrazione comunale per il sostegno delle attività commerciali e la cittadinanza più in generale colpite dalla crisi pandemica.

Nello specifico si chiede una maggiore informazione, sensibilizzazione e supporto con l’apertura di un hub vaccinale specialmente per le categorie fragili. «La diffusione dei bollettini – si legge in una nota - non è sufficiente a sensibilizzare la cittadinanza circa l’importanza dei vaccini. Richiediamo maggiore attenzione alla faccenda da parte dell’attuale maggioranza».

Rilanciamo Avetrana chiede anche un supporto economico per le attività che hanno chiuso per evitare potenziali contatti con cittadini positivi. Utile sarebbe inoltre, scrivono gli attivisti del movimento, un supporto economico per l’esecuzione dei tamponi ai cittadini indigenti «perché – scrivono polemicamente -, crediamo che la mitigazione degli effetti della pandemia non si gestisca soltanto con la distribuzione dei panettoni». Il gruppo di opposizione chiede infine che la pubblica amministrazione si faccia carico della distribuzione ai cittadini indigenti di mascherine con grado di protezione FFP2.