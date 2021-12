Plausi dal sindaco di Torricella per l’artista Graziana Conte

Per il successo ottenuto dalla pubblicazione della sua monografia “Metamorfosi”, editata Mondadori e curata dal noto critico d’arte Luca Nannipieri

È il primario del pronto soccorso di Manduria e sindaco di Torricella Francesco Turco, a rendere onore e omaggio all’artista concittadina Graziana Conte per il successo nazionale ottenuto dalla pubblicazione della sua monografia “Metamorfosi”. Curata dal noto critico d’arte Luca Nannipieri e pubblicata da Mondadori, il libro è una raccolta di quaranta fotografie in cui il corpo dell’artista diventa un autoritratto soggetto a trasformazioni zoomorfe.

Dal sindaco Turco

«Il sindaco e l'amministrazione comunale di Torricella apprezza molto i riconoscimenti che l'artista Graziana Conte sta ricevendo in campo nazionale. Con la pubblicazione Giorgio Mondadori, curata dal celebre critico d'arte Luca Nannipieri, un cittadino del nostro comune sta facendosi notare al di là dei nostri confini, nel mondo italiano dell'arte, con la potente espressività che contraddistingue le sue opere. È sempre una grande soddisfazione e un vanto per il nostro territorio vedere riconosciuto a livello nazionale uno dei nostri cittadini», conclude.

Quando il digitale incontra la creatività, ecco che artisti come Graziana danno vita a opere innovative e originali permettendo alle sue forme umane di tramutare in dinamiche libellule, tartarughe, gamberi tropicali o formiche. Questo grazie alla pittura realizzata su computer e al suo geniale intuito. Nata a Grottaglie (Taranto) nel 1992, Graziana Conte si è specializzata in Editoria D’arte e fotografia all’Accademia di Belle Arti di Lecce e oltre il successo della sua monografia, è stata anche anticipata sul numero di dicembre del rinomato mensile “Arte”, sempre Mondadori.

La monografia “Metamorfosi” è patrocinata dall'Accademia di Belle Arti di Lecce, dall'Accademia di Belle Arti di Agrigento e dal Comune di Torricella (TA), in cui vive l'artista, con la collaborazione di Casa Nannipieri Arte, Centro Studi Abbazia di San Savino, Vinilia Wine Resort, FuoriLuogo - Servizi per l'Arte di Filippo Lotti, con il supporto dello Studio Legale Vaira, ha i testi critici del curatore Nannipieri e di Nuccio Mula, professore dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento.

Marzia Baldari