Spaccio di droga nei locali di Sava e Torricella, chiusura per sette giorni

Il questore di Taranto ha emesso due decreti di sospensione dell’attività per altrettante attività commerciali situati a Sava e Torricella perché considerati luoghi di spaccio di droga. La misura della durata di sette giorni è stata emessa a seguito di due operazioni dei carabinieri di Manduria eseguiti nei giorni scorsi nei due comuni della provincia ionica.

In un bar di Torricella, i militari dell’Arma hanno arrestato un uomo, coniuge della titolare, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della seconda operazione avvenuta nella vicina Sava, i carabinieri hanno scoperto e arrestato il dipendente di un negozio di alimentari, anch’egli marito della titolare, trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e di circa 400 euro in contanti.

Considerando entrambi i locali come possibili luoghi di spaccio e di incontro di persone gravate da pregiudizi penali soprattutto in materia di stupefacenti, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Taranto ha emesso i due provvedimenti sospensivi.