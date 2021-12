Da politico locale a sindacalista nazionale, il nuovo percorso di Alessandro Scarciglia

L’ex vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia è stato nominato segretario nazionale del primo sindacato italiano militari della Guardia di Finanza.

Il prestigioso incarico gli è stato conferito nel corso del primo congresso nazionale del sindacato SimGdF che si è tenuto a Milano.

L’ex amministratore che dopo la pausa politica è tornato ad indossare la divisa delle fiamme gialle, ha annunciato così il nuovo ruolo che lo proietta nel panorama nazionale del sindacato militare.

Trasferta milanese super soddisfacente, sia sotto l'aspetto personale sia per quanto riguarda l'aspetto professionale e sindacale.

È stata una giornata di confronto interessantissimo con persone di altissimo livello culturale, istituzionale, politico e professionale.

Sono arrivato al congresso come delegato SimGdF per la Puglia e ne sono uscito come componente della segreteria nazionale, unitamente ad altri otto amici colleghi eletti dai presenti.

Spero di essere in grado di soddisfare le aspettative dei colleghi tutti e di poter dare il mio contributo nel fare rispettare i diritti di ognuno di noi.