Centenaria festeggiata ad Avetrana

Ha spento le "sue prime" 100 candeline Giuseppina Minò, nata l’1 dicembre di un secolo fa ad Avetrana. Circondata dall'affetto dei figli e dei rispettivi coniugi, la centenaria ha festeggiato nella sua casa l’ importante traguardo dei 100 anni di vita. “Giuseppina lavoratrice fino all’età di 65 anni come contadina nei campi, una donna dalla grande forza d’animo, ha tagliato un raro traguardo della vita. Auguri da tutti noi!” – così ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Elisabetta Marchetti che stamane ha raggiunto l’anziana concittadina per porgerle direttamente gli auguri, al fianco del sindaco, come mostrato nelle foto.

Mamma di 6 figli, nonna di 15 nipoti e bisnonna di 11 pronipoti la signora Giuseppina mostra con orgoglio i ritratti dei suoi figli nella sua spaziosa casa.

"E' stato davvero un bel momento - ha commentato il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, presente ai festeggiamenti. Ho incontrato una donna con tanta voglia di vivere ancora, felice, pronta a rispondere alle domande più diverse". Questo compleanno rappresenta per il sindaco Iazzi "una gioia infinita per la nostra Avetrana".

“Come ha fatto a conservare questa splendida forma a quest’età?” - le chiede l’assessore Marchetti.

“Zero caffeina e alcolici, molto cibo ma sempre e solo salutare, prediligendo i legumi ma soprattutto molte uova...”, “molta lettura, soprattutto romanzi, letti a dismisura ad alta voce fino a qualche anno fa” suggeriscono le figlie.

Una sana alimentazione, la mente sempre allenata e tanto affetto dei suoi familiari. Questo è il segreto dell’elisir di lunga vita di Giuseppina.

La signora Giuseppina, come riporta l’originale atto di nascita regalatole dall’amministrazione comunale è nata alle ore sei e cinque minuti da Parisi Maria Concetta che, dopo aver affrontato una lunga giornata lavorativa, decisamente faticosa per una donna al nono mese di gravidanza, impegnata nella raccolta delle olive, si è recata nella Masseria Naviera, dove viveva, invitando il marito a chiamare l’ostetrica per l’assistenza al parto.

“Compiere 100 anni vuol dire aver percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi le sta accanto e con chi le vuole bene – dichiara l’assessore Elisabetta Marchetti, particolarmente vicina con l’amministrazione comunale alle esigenze degli anziani e ai soggetti fragili - “un esperienza emozionante, un record importante per il nostro paese, Avetrana è un paese longevo, visto che annovera ben tre centenari che godono di ottima salute, un monito per gli adolescenti e i giovani, per prendersi cura della propria salute, lontani da alcol, fumo ed eccessi, essere altruisti, generosi per vivere bene con se stessi e con gli altri, lontani da violenza, bullismo e atti vandalici, del resto l’altruismo allunga la vita, rende felici e rafforza i legami umani, fino all’eternità”.